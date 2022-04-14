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Портал с вакансиями для аграриев заработал в Подмосковье

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В Московской области запустили портал с вакансиями в отрасли сельского хозяйства.

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Теперь жители смогут онлайн увидеть предложения в этой сфере. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владимира Мурашова, задачей является снижение дефицита кадров в этой отрасли.

«Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей», — приводит его слова телеканал «360».

Он отметил, что портал в основном ориентирован на студентов, а также абитуриентов аграрных колледжей и вузов. На портале можно найти практику, временную и постоянную работу.

Там уже зарегистрировались семь организаций и пять учебных заведений. Доступны вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и не только.

8 апреля пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила, что в 2022 году аграрии в регионе планируют вырастить около 86 тыс. т капусты. Прогноз увеличения посевных площадей ярового сева составляет 15 тыс. га и достигнет 235 тыс. га, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что сельхозпроизводители региона активно готовятся к весенне-полевым работам. Их начало прогнозируется в третьей декаде апреля.

5 апреля в региональном Минсельхозе рассказали, что в Московской области аграриям возместят часть затрат на мелиорацию земель под овощи и ягоды. Так, аграриям вернут до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем. Поддержку окажут в Минсельхозпроде региона.

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