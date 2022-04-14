На борту ракетного крейсера «Москва» из-за пожара взорвался боеприпас

На гвардейском ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боеприпас. Экипаж был полностью эвакуирован. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что причины пожара в настоящее время устанавливаются.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году крейсер переименовали в нынешнее название.