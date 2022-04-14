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Эксперт назвал способ оплаты картой зарубежных онлайн-покупок

Эксперт Федоров рассказал, как расплатиться картой за зарубежные онлайн-покупки
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Председатель совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров рассказал, как без проблем оплачивать заказы в зарубежных интернет-магазинах.

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В беседе с «Москвой 24» эксперт отметил, что проблем с блокировкой оплаты в зарубежных интернет-магазинах, с которыми сталкиваются россияне, можно избежать при использовании выпущенных отечественными банками карт системы UnionPay, которые не подпали под санкции.

По словам Федорова, карты UnionPay блокируются не из-за того, что выпущены в России. Дело в том, что их выпускают крупные российские банки, которые попали в санкционные списки.

«В России десятки, если не сотни, средних и мелких банков, выпускающих карты UnionPay. Они малоизвестны широкому кругу, но их карты пока не блокируются», — приводит слова специалиста Pravda.Ru.

Эксперт также указал на другие способы обойти блокировку. Например, можно оформить себе карты в Узбекистане или Армении. Также можно делать покупки через посредников за границей, которые готовы принять российскую карту, заказать доставку товара на свой адрес и после получения отправить его в Россию.

Между тем, предупредил специалист, при последнем варианте есть нюансы. Так, посредники могут брать себе от 5 до 15% за помощь. Помимо этого такой способ значительно удлиняет доставку товара, отмечает эксперт. В этом случае ждать свой заказ придется до 30 дней.

13 апреля генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в настоящее время карты Union Pay могут быть интересны только определенному числу людей, а не всем россиянам. Специалист подчеркнул, что карты UnionPay не могут дать стопроцентной гарантии оплаты в интернет-магазинах и за границей тоже далеко не везде работают.

В тот же день стало известно, что зарубежные магазины и их банки-эквайеры начали блокировать оплату от россиян, даже если человек использует карту системы UnionPay, выпущенную в России.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

В марте ЕС отключил семь отечественных банков от платежной системы SWIFT. Ограничения коснулись следующих кредитных организаций — Совкомбанка, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия», Новикомбанка, ВТБ и банка «Открытие».

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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