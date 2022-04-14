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Медведев прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то у России станет больше официально зарегистрированных противников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В своем Telegram-канале он написал, что в таком случае России придется укреплять свои границы — усилить группировку сухопутных сил и ПВО, а также развернуть военно-морские силы в акватории Финского залива.

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не может — баланс должен быть восстановлен», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что до сегодняшнего дня Россия не собиралась укреплять границы со Швецией и Финляндией, однако ее могут вынудить.

По его словам, мнение граждан Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО разделилось поровну, отмечает «Газета.Ru».

О том, что власти Швеции намерены подать заявку на встрече НАТО в Мадриде 29–30 июня, днем ранее сообщило издание Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии.

Вместе с тем в правительстве Швеции сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России. Депутат подчеркнул, что, прикрываясь противостоянием «российской агрессии», НАТО стремится нарастить военное присутствие около границ РФ, однако Москва не будет равнодушно наблюдать за этим и примет меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

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