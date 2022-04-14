В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил мэр города Сергей Надал.

«В Тернополе демонтировали аварийный самолет на Восточном массиве. На этом месте будет памятник Героям Украины», — написал он в Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

22 марта в Ужгороде Закарпатской области Украины демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения страны с Россией.

В сентябре прошлого года в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой. О демонтаже сообщила народный депутат киевской рады. Монумент простоял в одном из скверов 20 лет.

В июле того же года во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Фигуры монумента перевезли в музей «Территория террора».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.