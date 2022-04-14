В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100

Модель отечественного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с полностью импортозамещенными комплектующими и российским двигателем ПД-8 появится в конце 2023 года. Об этом 14 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По мере завершения программы импортозамещения будет возможность запустить полностью импортозамещенную версию. Если брать «Суперджет», то это в конце следующего года произойдет, когда у нас появятся полностью российский двигатель ПД-8 и замещенные все 27 систем, которые были импортного происхождения», — сообщил он в эфире программы «Соловьев.Live».

По словам министра, если в конце следующего года Россия получит новые версии «Суперджета», то в конце 2024-го можно ожидать обновленные МС-21.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100.

Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.