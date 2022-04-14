Прямой эфир
Сюжет:

В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100

Мантуров заявил, что полностью импортозамещенная версия самолета SSJ-100 появится в конце 2023 года
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Модель отечественного пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с полностью импортозамещенными комплектующими и российским двигателем ПД-8 появится в конце 2023 года. Об этом 14 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Как новая система контроля позволит предотвратить аварийные ситуации

«По мере завершения программы импортозамещения будет возможность запустить полностью импортозамещенную версию. Если брать «Суперджет», то это в конце следующего года произойдет, когда у нас появятся полностью российский двигатель ПД-8 и замещенные все 27 систем, которые были импортного происхождения», — сообщил он в эфире программы «Соловьев.Live».

По словам министра, если в конце следующего года Россия получит новые версии «Суперджета», то в конце 2024-го можно ожидать обновленные МС-21.

Ранее, 16 марта, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100.

Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022