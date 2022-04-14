Лавров назвал поддержку Украины Западом кульминацией русофобского курса

Безоговорочная поддержка властей Украины Вашингтоном и Брюсселем стала кульминацией русофобского курса Запада. Такое заявление сделал в четверг, 14 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины анти-России», — сказал он.

Ранее, 14 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведется настоящая травля русских, которая распространяется даже без какой-либо политической подоплеки.

19 марта сообщалось, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за травли российских детей за границей. По ее словам, в данный момент русские дети, которые живут за границей РФ, подвергаются угрозам и насилию из-за своего происхождения. Она подчеркнула, что травля происходит даже в учебных заведениях, притом при попустительстве либо открытом одобрении властей некоторых государств. По словам Львовой-Беловой, сложившаяся ситуация в отношении российских и русскоязычных детей требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения.

15 марта МИД РФ заявил о сложностях, связанных с защитой прав россиян за границей. Отмечается, что ситуация приобрела беспрецедентный характер.

11 марта постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал, что русскоязычные дети подвергаются дискриминации в школах и детских садах стран Европы, их родителям жить и работать в странах Запада становится непросто.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что эти вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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