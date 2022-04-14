Лавров назвал необоснованными санкции в отношении МИД РФ в Twitter

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными санкции в отношении публикаций МИД РФ в Twitter. Об этом он заявил в четверг, 14 апреля, на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО.

Он также отметил, что Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но всё равно будет полагаться лишь на отечественные.

«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что МИД РФ продолжит делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности.

«МИД не остается в стороне от общей тенденции, активно развивая цифровую повестку. Будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам, которые заметно возросли», — подытожил Лавров.

8 апреля российский телеканал RT сообщил о блокировке своего аккаунта социальной сети Twitter. В СМИ рассказали, что модераторам соцсети не понравился их пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование.

10 марта Twitter заблокировала страницу посольства России в Лондоне за опровержение сведений о роддоме в Мариуполе.

Социальная сеть заблокирована на территории России с 4 марта по решению Роскомнадзора. Доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

По данным Роскомнадзора, Twitter проигнорировала требования ведомства и не удалила материалы с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ и публикации с недостоверной информацией о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».