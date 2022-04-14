Оперная певица Анна Нетребко вернется к выступлениям в Европе в июле текущего года, это следует из публикации в ее социальных сетях.

Артистка опубликовала анонс предстоящих мероприятий, согласно которому певица появится на европейском музыкальном фестивале в Мадриде Universal Music Festival. На мероприятие оперная певица приедет в компании своего супруга Юсифа Эйвазова.

7 апреля агент Нетребко Максим Берин подтвердил ее участие в фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет с мая по июль 2022 года.

31 марта Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление Нетребко из-за ее позиции по ситуации на Украине. НОВАТ собирался предоставить зал для выступления артистки 2 июня, однако после ее заявления по ситуации принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Как отметили в театре, «проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребко оказались важнее Родины».

30 марта Нетребко сообщила, что вернется к выступлениям в конце мая, сначала в Европе. При этом она высказала свою позицию по поводу событий на Украине и отметила, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.

5 марта Берин сообщал, что Нетребко приняла решение приостановить творческую деятельность на ближайшее время. По словам продюсера, это связано с давлением международного культурного сообщества.

Незадолго до этого, 1 марта, Нетребко отменила запланированный концерт в Гамбурге. Немецкое издание Spiegel процитировало комментарий певицы на этот счет: «Сейчас неподходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать».

1 марта стало известно, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

В феврале 2022 года Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.

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