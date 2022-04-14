Опубликованы кадры боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе

В распоряжении «Известий» в четверг, 14 апреля, появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Само предприятие и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся практически с самого начала военной спецоперации России по защите населения Донбасса.

11 апреля официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин объяснил, что промзона представляет собой город в городе, где очень большое количество качественного бетона. Из-за этого процесс выдавливания противника с территории имеет определенные сложности.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, которые были озвучены в тот же день, в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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