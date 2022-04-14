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Российские ритейлеры зафиксировали рост спроса на отечественную бытовую технику

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Россияне в марте начали скупать отечественную бытовую технику. Такую тенденцию зафиксировали опрошенные РБК представители ритейлеров.

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Так, в отдельных торговых сетях продажи техники российского производства выросли на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, рост спроса наблюдается в линейках брендов «Атлант», «Витязь», «Бирюса», «Дарина», а также Pozis, Flama и Gefest.

По словам участников рынка, главными преимуществами российских брендов стали «широкая представленность ассортимента и доступность цен». Также среди причин называют ожидание санкций, в том числе закрытие границ для грузоперевозок и боязнь резкого обесценивания рубля.

Однако в отрасли предполагают, что в ближайшее время на рынке произойдет серьезная перестройка, которая приведет к постепенному снижению спроса.

Ранее, 12 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап.

Министр подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими компаниями ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

2 апреля digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после резкого скачка цен на бытовую технику и ноутбуки имеет смысл ожидать их нормализации. По ее словам, на данный момент уже заметна стабилизация рынка, в котором представители ритейла снижают заметно возросшие цены.

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