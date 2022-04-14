Медведев заявил о возможных мерах при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

России придется укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что до сегодняшнего дня Россия не собиралась укреплять границы с Швецией и Финляндией, однако ее могут вынудить.

«Как мы должны на это реагировать? Ответ понятен: без эмоций, с холодной головой. Сколько стран в НАТО — тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

13 апреля «Известиям» сообщили в правительстве Швеции, что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости, ведь мнение общественности уже известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте. Он указал на то, что это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент.