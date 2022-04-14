Эксперт назвал негативные последствия из-за блокировки Times New Roman и Arial

Блокировка шрифтов из библиотеки Monotype большинство пользователей из России не заметят, однако она может коснуться госорганов и рынка дизайна. Об этом в четверг, 14 апреля, «Известиям» заявил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Как отметил эксперт, выбор шрифтов огромен и вместо самых популярных можно использовать другие, однако для компаний и госорганов эти ограничения означают, что нужно будет в официальных документах разрешить использование других шрифтов.

«Также уход западного владельца библиотеки шрифтов из РФ коснется дизайнерского рынка — различные варианты написаний больше всего востребованы рекламными компаниями и разработчиками софта, игр и т.д. Теперь у них будет ограниченный набор инструментов для работы и потребуются собственные идеи. Наверняка это будет стимулировать предпринимательскую инициативу, что нужно в текущих обстоятельствах», — выразил мнение Самойленко.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-сфере сообщила, что пользователи из России не смогут использовать популярные шрифты из библиотеки Monotype. Американская графическая корпорация, обладающая правами на такие шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, ограничила доступ к своим ресурсам на территории РФ.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.