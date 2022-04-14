Свыше 1,3 тыс. морпехов ВСУ сдались в плен войскам ДНР в Мариуполе

В общей сложности по состоянию на вечер 13 апреля в плен войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) в Мариуполе сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев. Об этом 14 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в сообщении.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Как рассказал один из пленных, группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с со сдавшимися в плен в военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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