Минобороны России сообщило о поражении 48 военных объектов Украины за сутки

Российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», — заявил он в ходе брифинга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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