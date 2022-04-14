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Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году

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Дорожные службы Московской области усилят борьбу с борщевиком в 2022 году. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщается на сайте регионального Минтранса.

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Дорожники намерены устранить на 28% больше борщевика в этом году, очистить планируется более 3,5 тыс. га. Это участки в полосах отвода дорог.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу выполнят механическим и химическим способами. Как отмечает телеканал «360», контракты заключили строго с организациями, которые специализируются на содержании дорожной сети.

Работы по борьбе с борщевиком стартуют в мае. Следить за качеством работ будут с помощью автоматизированной системы контроля СКПДИ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В октябре 2021 году сообщалось, что владельцам частных земель в Московской области выписали штрафы на 53 млн рублей за неделю за борщевик. Общая сумма штрафов за год превысила 472 млн рублей.

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