Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial

Американская компания Monotype Imaging ограничила на своем сайте доступ из России к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. При попытке зайти на каталог с этими шрифтами появляется предупреждение «В доступе отказано».

«Код ошибки 1020. У вас нет доступа к monotypefonts.com. <...> Обратитесь к владельцу сайта за доступом или попробуйте снова загрузить страницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере IT, при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 году типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом, первоначально он использовался в газете The Times, отмечает «Газета.Ru».

В этот же день индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, сообщила о закрытии представительства в России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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