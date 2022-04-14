Экс-футболист «Реала» Фредди Ринкон скончался после травм в ДТП в 55 лет

Бывший футболист «Реала» Фредди Ринкон скончался в Колумбии в возрасте 55 лет после аварии, в которую попал несколько дней назад. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает колумбийская газета El Tiempo.

11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и был госпитализирован с серьезными травмами в медучреждение. 14 апреля спортсмен скончался в больнице.

Соболезнования после смерти экс-футболиста принесли в Колумбийской федерации футбола (FCF).

«FCF глубоко сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также досадный уход для нашего спорта, где мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением. Мы посылаем силу, поддержку и наши соболезнования его семье, надеясь, что они смогут перенести эту печальную и болезненную утрату», — говорится на сайте FCF.

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год, в Европе он также выступал за «Наполи». Футболист дважды становился чемпионом Колумбии в составе «Америки» (Кали), а также три раза выигрывал чемпионат Бразилии, пишет «Спорт-Экспресс».

Также в составе «Коринтианса» Ринкон выиграл клубный чемпионат мира в 2000 году и два раза становился бронзовым призером Кубка Америки в составе сборной Колумбии.