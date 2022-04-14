Прямой эфир
Мир
В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие
Общество
Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году
Мир
Минобороны России сообщило о поражении 48 военных объектов Украины за сутки
Экономика
Доллар вырос при открытии торгов на Мосбирже
Мир
В Латвии заявили о неготовности к отключению от единой электросети с Россией
Общество
Ялтинский международный экономический форум перенесли на конец года
Мир
Премьер Саксонии выступил против поставок тяжелых вооружений Киеву
Мир
Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии
Экономика
Вторичное жилье в России за месяц подорожало на 3%
Общество
Сезон речной навигации стартует в Московской области с 1 мая

Экс-футболист «Реала» Фредди Ринкон скончался после травм в ДТП в 55 лет

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший футболист «Реала» Фредди Ринкон скончался в Колумбии в возрасте 55 лет после аварии, в которую попал несколько дней назад. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает колумбийская газета El Tiempo.

11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и был госпитализирован с серьезными травмами в медучреждение. 14 апреля спортсмен скончался в больнице.

Соболезнования после смерти экс-футболиста принесли в Колумбийской федерации футбола (FCF).

«FCF глубоко сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также досадный уход для нашего спорта, где мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением. Мы посылаем силу, поддержку и наши соболезнования его семье, надеясь, что они смогут перенести эту печальную и болезненную утрату», — говорится на сайте FCF.

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год, в Европе он также выступал за «Наполи». Футболист дважды становился чемпионом Колумбии в составе «Америки» (Кали), а также три раза выигрывал чемпионат Бразилии, пишет «Спорт-Экспресс».

Также в составе «Коринтианса» Ринкон выиграл клубный чемпионат мира в 2000 году и два раза становился бронзовым призером Кубка Америки в составе сборной Колумбии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022