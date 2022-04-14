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В ДНР сообщили о новых сдавшихся в плен морпехах

Штаб теробороны ДНР заявил о 1350 сдавшихся в плен морских пехотинцах в Мариуполе
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что количество сдавшихся в плен украинских морпехов из 36-й морской бригады ВСУ в Мариуполе достигло 1350 человек. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

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«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — приводит сообщение телеканал «360».

13 апреля в Минобороны РФ подтвердили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных. Источник RT рассказал, что среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных из 36-й бригады морской пехоты — два британских подданных.

В тот же день официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что в Мариуполе добровольно сдались в плен 1026 украинских военнослужащих, в числе которых 162 офицера и 47 женщин, пишет сайт kp.ru.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что бойцов отправили в места временного содержания и предоставили им все необходимое.

Для пленных организовали трехразовое питание, им оказывают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. В частности, 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу, пишет Life.ru.

Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

Как отмечает телеканал «Звезда», в конце прошлой недели военные РФ совместно с ОБТФ ДНР произвели штурм завода имени Ильича и приближенных территорий. В ходе данных действий удалось разделить местность на несколько секторов. Сообщалось также, что 11 и 12 апреля противник совершил попытку наступления, однако столкнулся с жестким отпором и потерял до 80% боевой техники и личного состава. Оставшиеся военнослужащие сложили оружие.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

13 апреля командир батальона Народной милиции ДНР призвал военнослужащих армии Украины в Мариуполе сдаваться, подчеркнув, что сопротивление бесполезно. По его словам, руководство и минобороны Украины уже не сможет ничего предпринять. Военный также отметил, что город был бы уже взят, если бы ВСУ не прикрывались мирным населением как живым щитом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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