Врач перечислил семь неочевидных признаков дефицита витаминов

Врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина в четверг, 14 апреля, рассказала «Газете.Ru» о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания.

«Не забывайте простое правило: при любых проблемах со здоровьем решать их проще на начальных стадиях», — отметила валеолог.

По словам эксперта, есть семь неочевидных признаков, которые можно считать поводом для сдачи анализов.

Помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами, к ним относятся: желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.

Желание грызть лед является признаком дефицита железа. Кроме того, дефицит железа также вызывает сухость слизистых и рефлекторное покашливание.

Десны могут опухать от курения и приема гормональный контрацептивов до гиповитаминоза Д и снижения иммунитета.

Одна из самых распространенных причин расстройства сна — это дефицит магния. Его нехватка пагубно сказывается на состоянии нервной системы и проявляется беспокойством, нервозностью, страхом, усталостью и бессонницей.

На состояние волос может влиять недостаток витаминов группы B. Также влияют стресс, тревожность и недосып, неправильное питание, беременность и кормление грудью, проблемы с щитовидной железой.

Синицина рекомендует при обнаружении тревожных симптомов обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования. Для профилактики гиповитаминоза врач советует обратить внимание на качественное питание, биологически активные добавки к пище и уходовые процедуры.

22 марта руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева назвала «Известиям» признаки дефицита витамина D. Врач выделила в них слабость, снижение аппетита и перепады настроения являются признаками дефицита витамина D.

25 февраля нутрициолог Елена Воскресенская рассказала о продуктах, помогающих восполнить дефицит витамина D в организме. По ее словам, больше всего витамина D находится в жирной рыбе: дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра. Можно найти витамин D и в лесных грибах, причем грибы из супермаркета почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр — также продукты, богатые витамином D.