Трамп вслед за Байденом назвал ситуацию на Украине геноцидом

Экс-президент США Дональд Трамп согласился с оценкой действующего главы государства Джо Байдена о ситуации на Украине, также назвав происходящее геноцидом. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News 13 апреля.

«То, что происходит на Украине, это геноцид», — приводит слова политика сайт The Hill.

При этом Трамп в очередной раз раскритиковал политику Байдена, которая, по его мнению, привела к высокой инфляции в стране.

Ранее в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают спецоперацию России по защите Донбасса геноцидом. Об этом она заявила после того, как такой термин в оценке ситуации на Украине употребил Байден.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с такой оценкой американского лидера. По его словам, подобные попытки извращения ситуации неприемлемы.

Китайская газета Global Times заявила, что Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в якобы «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем страны, а также сделать из РФ козла отпущения.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов указал, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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