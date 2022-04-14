Доллар вырос при открытии торгов на Мосбирже

На открытии торгов в четверг, 14 апреля, курс доллара вырос на 18 копеек, до 80,0475 рубля, следует из данных Московской биржи.

Первые сделки по доллару в четверг прошли в диапазоне 79,76–80,07 рубля. По данным на 10:08 мск, курс доллара рос на 1,42%, до 81 рубля.

Евро при этом подорожал на 70 копеек, до 87,1 рубля.

Днем ранее экономист Егор Клопенко предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70–80 за доллар. По словам Клопенко, более значимого укрепления не произойдет, поскольку экономических обоснований для этого нет. Специалист добавил, что антироссийские санкции не оказали на отечественную валюту ощутимого влияния, раз рубль вернулся к значениям января 2022 года.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

В тот же день французский экономист Александр дель Валль указал на то, что действия Запада в попытках изолировать Россию могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Также специалист перечислил в статье причины, по которым происходит восстановление курса рубля. Среди них — продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки.

6 апреля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 21 февраля. Евро опустился до 82 рублей впервые с 30 декабря.