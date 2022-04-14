Больных бруцеллезом коров уничтожат в Волгоградской области

Вспышки бруцеллеза зафиксировали в хуторах Палласовского и Николаевского районов Волгоградской области. Очагами инфекции признали 25 личных подсобных хозяйств.

Так, в Палласовском районе больных животных нашли в 11 хозяйствах на хуторе Прудентов, а в Николаевском районе — в 14 хозяйствах на хуторе Красный Мелиоратор.

До убоя последнего больного животного будет действовать карантин. Пока в населенных пунктах действует запрет на ввоз и вывоз скота, молока и коров. Запрещено проведение ярмарок и выставок животных, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

8 апреля вспышку заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота зафиксировали в городе Палласовка. В населенном пункте введен карантин.

Бруцеллез является инфекционным заболеванием, которое может передаваться от животных к человеку. Заразиться можно через молоко, мясо или при непосредственном контакте.