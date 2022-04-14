Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте

Для пользователей России заблокированы популярные шрифты американской компании Monotype. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере IT.

Речь идет о таких шрифтах, как Arial, Times New Roman, Verdana, Helvetica и Tahoma.

«В доступе отказано. Код ошибки 1020», — говорится на сайте.

На сайте отмечается, что владелец сайта мог установить ограничения.

При этом сайт данной компании в России доступен, однако войти на страницу с каталогом шрифтов пользователь не может, хотя при использовании VPN-сервиса страница открывается.

«Ведомости» попытались узнать в Monotype о новых правилах работы с российскими пользователями, на что они ответа не получили. Также официального заявления о блокировке на сайте Monotype не было.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России. За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

Компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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