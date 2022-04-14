Пресс-секретарем президента Казахстана назначен Руслан Желдибай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность пресс-секретаря главы государства Руслан Желдибай. Об этом сообщается в четверг, 14 апреля, на официальном сайте Токаева.

«Распоряжением Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан», — говорится в документе.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак».

Ранее, 29 марта, сообщалось о том, что президент Казахстана снял Берика Уали с должности пресс-секретаря главы государства.

16 марта Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.