Ядовитые змеи проснулись в Челябинской области

В Челябинской области проснулись гадюки. Об этом сообщили сотрудники национального парка «Зигальга».

Как пишет ИА «Ура.Ру», змею заметили возле одной из троп «Зигальги», неподалеку от Верх-Катавки. В нацпарке отметили, что гадюки, в отличие от своих сородичей, любят более низкие температуры.

По словам заведующего лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимира Вершинина, гадюки на Урале просыпаются раньше других змей. Особенно велика вероятность встретить их на участках, которые хорошо прогреваются солнцем.

12 апреля сообщалось, что первых гадюк заметили жители Свердловской области. О ядовитой змее на садовом участке сообщила жительница Артинского района. По словам женщины, гадюка лежала на камне.