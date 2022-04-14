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Парк в центре Екатеринбурга оказался под водой

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Парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга подтопило во время паводков. По словам местных жителей, под водой оказались те районы, где нет водоотвода. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы передвигаться по территории.

ИА «Ура.ру» уточняет, что ранее центральные улицы Екатеринбурга также оказались под водой.

Ранее жители города Березовский в Свердловской области пожаловались на затопленные тротуары и на то, что им приходится ходить по дороге, а проезжающий мимо транспорт обливает их с ног до головы.

Мэр города Евгений Писцов, проверяя состояние дороги, на которую особенно жаловались граждане, застрял на ней на своем автомобиле. Он сообщил, что вернется с повторной проверкой, когда дорогу разровняют.

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