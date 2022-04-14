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Минобороны показало кадры уничтожения огневой позиции ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения огневой позиции ВСУ с помощью Ка-52
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В Минобороны РФ показали 14 апреля кадры ликвидации замаскированной в лесистой местности огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Точечными ударами управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по бронетехнике ВСУ. Все цели ударными вертолетами были уничтожены», — сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что в раках проведения спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, грузов, а также оказывает авиационную поддержку подразделений.

13 апреля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины. Также ВС России уничтожили четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8 — на военном аэродроме Миргород.

12 апреля Конашенков рассказал, что российские военные высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов, защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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