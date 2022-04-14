Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

Число граждан, прибывших в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины превысило 790 тыс. человек. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В течение суток границу Российской Федерации со стороны Украины и Донбасса пересекли 18,6 тыс. человек. Всего в Россию уже прибыло более 790 тыс. человек, в том числе свыше 150 тыс. детей», — рассказал источник.

Беженцев уже принимают 43 региона России, заключил источник.

1 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Эксперт подчеркнула, что, согласно Федеральному закону № 62 «О гражданстве Российской Федерации», основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования).

Поэтому, если гражданам Украины для получения гражданства будет необходимо получить вид на жительство, то гражданам народных республик этого делать не придется. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства, отметила юрист.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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