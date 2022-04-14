Прокуратура ЛНР заявила о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобилей с беженцами

Украинские военные обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской Народной Республики (ЛНР), два человека погибли, трое ранены. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По ее данным, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 13 апреля, в Харьковской области обстреляли из минометов и автоматов колонну автомобилей с беженцами. Они направлялись с территории ЛНР на территорию Украины.

«В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — указали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса ЛНР).

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