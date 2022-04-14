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Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

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Американская компания Monotype заблокировала доступ к популярным шрифтам из своей библиотеки для пользователей из России. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере IT.

К следующим сериям: как смотреть контент ушедших из России сервисов
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Речь идет о таких шрифтах, как Arial, Times New Roman, Verdana, Helvetica и Tahoma, пишет RT.

«В доступе отказано. Код ошибки 1020. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту», — говорится на сайте.

Такое обычно происходит, если владелец сайта устанавливает фильтры, препятствующие ряду пользователей получить доступ к сайту либо к его разделам, уточняет REGNUM.

Как отмечает телеканал «360», проблему можно решить путем включения сервиса VPN.

Отмечается, что компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности, обязаны приобрести соответствующую лицензию у правообладателей, пишет НСН. Тем не менее, помимо Monotype, аналогичные шрифты предлагают многие другие платформы.

Официального заявления о блокировке на сайте Monotype не было, последняя новость датируется 22 февраля и посвящена новому проекту.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России. За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

Компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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