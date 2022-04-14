Аналитик спрогнозировал падение цен на автомобили в России

Спад цен на вторичном авторынке продолжается уже около месяца, по ряду моделей и марок спад цен может достичь 25%. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей всё равно не останутся такими, какие они есть», — сообщил агентству «Прайм» Вавилов.

Он выразил мнение, что европейские автоконцерны не будут задирать цены с целью компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25%, заключил эксперт.

По словам заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Ильи Холоднова, Россия не останется без автомобилей, а рост цен на них — явление временное.

Эксперт отметил, что подорожание автомобиля останавливает спрос. Поскольку в России люди не готовы покупать машины по новым ценам, продавцам придется их снижать.

11 апреля стало известно, что в России продажи премиальных автомобилей с пробегом в I квартале выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.