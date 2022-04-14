Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Бурятии
Экономика
Вторичное жилье в России за месяц подорожало на 3%
Общество
Сезон речной навигации стартует в Московской области с 1 мая
Мир
Жителям Великобритании спрогнозировали рост цен на газ к осени
Общество
В Подмосковье стартовал сезон выездной вакцинации домашних животных от бешенства
Мир
Бишкек и Душанбе продолжат деэскалацию после обострения на границе
Общество
МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке
Мир
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
Мир
Жителей Германии предупредили о дефиците мяса в ближайшие месяцы
Мир
Колумбия заявила о готовности поставлять энергоресурсы странам Запада
Армия
Российские беспилотники смогут автоматически распознавать технику НАТО

В Подмосковье весной откроют свыше 800 летних кафе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области с 1 апреля начался сезон работы летних кафе. При благоприятной погоде весной откроют около 850 таких заведений. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Помочь в еде: на рынок РФ готовится выйти турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken
Станут ли новые рестораны популярны у россиян

«Каждый год количество предприятий питания растет — это создает здоровую конкуренцию между предприятиями», — приводит телеканал «360» слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

По его словам, благодаря этому у посетителей есть широкий выбор и возможность пробовать разные кухни и открывать для себя уютные интерьеры.

В прошлом сезоне в регионе работало 809 летних кафе. Больше всего таких точек открыли в Сергиевом Посаде, Одинцово, Подольске, Серпухове, Химках и Мытищах.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей. По его словам, по просьбам владельцев кафе не надо будет проводить демонтаж летних веранд по окончании нынешнего сезона, отмечает агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что речь идет о тех верандах, которые в зимнее время никому не будут мешать — таких конструкций около 200.

Как пишет НСН, летние пространства общепит сможет сохранять с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года в городских парках, на внешних поверхностях домов и во дворах нежилых зданий, а также на частных участках. Между тем работа веранд в этот период запрещается, кроме того, владельцы кафе должны будут очищать конструкции от снега и льда.

По замыслу городского руководства, это позволит владельцам точек питания снизить расходы на демонтаж.

В Москве с 1 апреля открылись летние веранды кафе и ресторанов, всего их будет открыто свыше 3,3 тыс. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что в парках города откроются 27 летних веранд, на ВДНХ — 36 веранд, в Лужниках — 10 веранд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022