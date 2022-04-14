В Подмосковье весной откроют свыше 800 летних кафе

В Московской области с 1 апреля начался сезон работы летних кафе. При благоприятной погоде весной откроют около 850 таких заведений. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Каждый год количество предприятий питания растет — это создает здоровую конкуренцию между предприятиями», — приводит телеканал «360» слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

По его словам, благодаря этому у посетителей есть широкий выбор и возможность пробовать разные кухни и открывать для себя уютные интерьеры.

В прошлом сезоне в регионе работало 809 летних кафе. Больше всего таких точек открыли в Сергиевом Посаде, Одинцово, Подольске, Серпухове, Химках и Мытищах.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о подготовке пакета мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей. По его словам, по просьбам владельцев кафе не надо будет проводить демонтаж летних веранд по окончании нынешнего сезона, отмечает агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что речь идет о тех верандах, которые в зимнее время никому не будут мешать — таких конструкций около 200.

Как пишет НСН, летние пространства общепит сможет сохранять с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года в городских парках, на внешних поверхностях домов и во дворах нежилых зданий, а также на частных участках. Между тем работа веранд в этот период запрещается, кроме того, владельцы кафе должны будут очищать конструкции от снега и льда.

По замыслу городского руководства, это позволит владельцам точек питания снизить расходы на демонтаж.

В Москве с 1 апреля открылись летние веранды кафе и ресторанов, всего их будет открыто свыше 3,3 тыс. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что в парках города откроются 27 летних веранд, на ВДНХ — 36 веранд, в Лужниках — 10 веранд.