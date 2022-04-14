Апрель в Ростове-на-Дону станет рекордным по количеству осадков

Апрель 2022 года в Ростове-на-Дону может побить рекорд по количеству осадков. Этого не исключил климатолог Александр Иошпа.

По его словам , в последние годы волны потепления сменяются резким похолоданием. В столице Ростовской области апрель традиционно считается месяцем дождей. И, если в 2021 году осадков выпало 80 мм при норме в 38 мм, то в этом году их может быть еще больше.

Потепление придет в регион в воскресенье, 17 апреля. Теплая погода простоит три дня, а затем вновь похолодает, пишет RostovGazeta.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильные осадки ожидаются в Архангельской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областях и в Крыму. В Калмыкии прогнозируются пыльные бури, а на реках Ивановской, Московской и Новгородской областей 14–16 апреля — опасный подъем уровня воды в реках.