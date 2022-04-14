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В Подмосковье стартовал сезон выездной вакцинации домашних животных от бешенства

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В Московской области начался сезон выездной вакцинации домашних питомцев от бешенства. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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Проводят вакцинацию в СНТ и дачных поселках. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, в выездной вакцинации в 2021 году задействовали 84 бригады ветеринаров, которые привили 76,5 тыс. домашних животных. С января 2022-го вакцинировали уже 17,2 тыс. кошек и собак, уточняет агентство городских новостей «Москва».

«Особенно важно позаботиться о прививке перед сезонными поездками на природу», — цитирует Мурашова телеканал «360».

В Минсельхозе уточнили, что все подробности о выездной вакцинации можно узнать по телефону +7 (495) 668-01-25. Мурашов подчеркнул, что «ответственность по вакцинации от бешенства полностью на владельцах животных».

В 2021 году в Минсельхозе сообщили, что случаев бешенства животных в Подмосковье стало в четыре раза меньше.

7 апреля новый очаг бешенства выявили в Нижнетавдинском районе Тюменской области. На территории введен карантин на 60 дней.

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