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В Крыму выразили уважение позиции Ле Пен по статусу полуострова

Депутат парламента Крыма Гемпель заявил, что уважает Ле Пен за позицию по статусу полуострова
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Позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которая вновь заявила о принадлежности Крыма России, вызывает уважение. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Вызывает уважение позиция Ле Пен по вопросу принадлежности Крыма, но самое главное, что крымчане всегда считали Крым российским и ни минуты об этом не пожалели», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости» 13 апреля.

Как отметил парламентарий, жители республики желают политику победить на предстоящих выборах. При этом, по его мнению, борьба будет жесткой, так как проамериканские силы будут делать всё для недопущения победы неугодного им независимого кандидата, «способного отстаивать национальные интересы своей страны и народа, а не быть марионеткой».

Гемпель убежден, что вскоре Ле Пен сможет посетить Киев, несмотря на соответствующий запрет, так как преступный режим на Украине будет уничтожен.

«Независимо от результатов выборов во Франции крымчане будут рады видеть Ле Пен в Крыму», — добавил депутат.

Ранее в среду Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. По ее словам, историю не переписать. Она напомнила, что в Крыму состоялся референдум, полуостров и раньше был российским и люди решили воссоединиться с Россией.

Кроме того, политик указала, что намерена в случае победы на выборах и по завершении российской спецоперации в Донбассе предложить НАТО сблизиться с Россией. Она также выступила против санкций в отношении российских энергоресурсов.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой. В эксклюзивном интервью «Известиям» тогда политик подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским.

В ответ на ее позицию официальный Киев, который отказывается признавать итоги голосования в Крыму, запретил Ле Пен въезд на Украину.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

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