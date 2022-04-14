Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради поддержки по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения от лица американского правительства наследному принцу Абу-Даби в связи с недостаточной реакцией на события гражданской войны с хуситами. Таким образом Вашингтон рассчитывал получить поддержку Ближнего Востока по украинскому вопросу. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

«Во время встречи с Мухаммедом бен Зейдом в Марокко Блинкен признал, что администрация Байдена слишком долго не реагировала на нападения, и извинился», — говорится в публикации.

По словам источника в Госдепартаменте, этот жест должен был продемонстрировать, что Штаты дорожат партнерством с ОАЭ и намерены продолжать оказывать поддержку перед лицом общих угроз.

Также предполагается, что это была попытка снять двустороннее напряжение и добиться от руководителей Ближнего Востока желаемой реакции на спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Автор статьи подчеркнул, что правительство США было «разочаровано» позицией ОАЭ по данному вопросу. В свою очередь, Эмираты ранее высказывали недовольство нерешительностью американцев в отношении хуситской агрессии.

Речь идет о январской атаке йеменскими повстанцами Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек.

Впоследствии официальный представитель Госдепа США никак не комментировал мотивы своего поступка, вместе с тем он не стал опровергать публикацию.

Ранее, 2 апреля, председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вашингтон уверенно завоевывает статус ненадежного партнера. Это сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока.

Сенатор отметил, что Вашингтон «вступил на скользкую тропу», когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия.

Ранее, 31 марта, газета The Washington Post сообщала, что специальная операция России по защите Донбасса вызвала новое напряжение между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Отмечалось, что одним из наиболее острых вопросов является нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об «осуждении» спецоперации РФ по защите Донбасса.

Как писало издание, в администрации президента США Джо Байдена считают «недостаточно решительными» высказывания против действий Москвы со стороны стран Персидского залива. А те, в свою очередь, указывают на неспособность администрации Байдена реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене и стремление США подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе.

Кроме того, говорилось, что в ОАЭ недовольны задержками поставок в страну истребителей США F-35 и всё еще продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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