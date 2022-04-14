Президент Украины Владимир Зеленский планирует реализовать на юго-востоке страны сценарий «выжженного поля», считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов», — сказал он «РИА Новости».

Как подчеркнул Журавко, вести переговоры с киевскими властями не имеет смысла.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата. В задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.

3 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе.

Как подчеркивал глава ведомства, главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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