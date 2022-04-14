Прямой эфир
Сюжет:

Бывший депутат рады рассказал о планах Зеленского на юго-востоке Украины

Экс-депутат рады Журавко: Зеленский планирует для юго-востока Украины сценарий выжженного поля
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский планирует реализовать на юго-востоке страны сценарий «выжженного поля», считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов», — сказал он «РИА Новости».

Как подчеркнул Журавко, вести переговоры с киевскими властями не имеет смысла.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что украинские власти уже набрали из уголовников три новых нацбата. В задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, если они попытаются отступить или сдаться в плен.

3 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе.

Как подчеркивал глава ведомства, главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022