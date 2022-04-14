Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявили в Коми

В Коми в Усть-Цилемском районе объявлено штормовое предупреждение. До вечера 14 апреля на территории района ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Может выпасть 6 мм осадков и более.

В ГУ МЧС по региону рекомендовали жителям воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты, отказаться от поездок на транспорте и участия в массовых мероприятиях, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось, что Петрозаводск в пятницу, 15 апреля, окажется под действием атлантического циклона. Он принесет в столицу Карелии осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного. Северный и северо-восточный ветер усилится до 15 м/с при порывах.