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Сезон речной навигации стартует в Московской области с 1 мая

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С 1 мая начнет регулярную работу речной транспорт Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В Подмосковье действуют три основных маршрута водной навигации: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарина.

Как рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, водные перевозки пользуются в регионе большой популярностью.

«Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья», — цитирует министра телеканал «360».

Водными маршрутами в прошлом сезоне воспользовались более 31,5 тыс. пассажиров.

Проезд на маршрутах можно будет оплатить картой «Стрелка», а также банковскими и социальными картами, уточняет агентство городских новостей «Москва».

12 апреля стало известно, что в Москве сезон речной навигации открывается 24 апреля. В этом году формат прогулочных речных перевозок обновят. Для удобства пассажиров на причалах создадут единую навигацию по аналогу метро. На картах будут указаны все остановки и места посадки, а у каждого маршрута будет свой цвет.

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