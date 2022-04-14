Обогащенные йодом молочные продукты появятся в школах Тюмени

В школах Тюмени будут предлагать молоко, обогащенное йодом. Инициатива ввести в рацион школьников подобные продукты принадлежит Роспотребнадзору.

Сначала обогащенные йодом и селеном молочные продукты появятся в школьных лагерях, а позже — и в обычных столовых, пишет «Наш город».

В середине января Роспотребнадзор разрешил включить пельмени в школьное питание, в том числе в Московской области, однако в учебных заведениях их можно только варить, но не готовить.

10 января губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос о добавлении в школьное меню пельменей. Он поинтересовался, почему в школьном меню отсутствуют пельмени. По его словам, многие учащиеся просят добавить это блюдо.