Крупные нефтетрейдеры хотят сократить закупки российской нефти в мае

Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе сингапурская компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает агентство Reuters.

В компании Trafigura заявили агентству, что будут соблюдать все санкции, введенные против России.

«Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая», — заявили в компании.

Еще один нефтетрейдер Vitol Group также заявил о своем намерении значительно сократить закупки российской нефти во втором квартале «по мере сокращения текущих обязательств». При этом представители компании не стали упоминать конкретную дату.

По данным агентства, нефтетрейдеры стремятся соблюдать санкции Евросоюза в отношении России, которые были направлены на ограничение доступа страны к международной финансовой системе.

13 апреля сообщалось, что швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group намерен до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.

Между тем зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев рассказал, что заявление нефтетрейдера Vitol Group о планах прекратить торговлю российской нефтью связано с решениями отдельных стран о прекращении закупок этого энергоресурса у РФ, к примеру, США и Великобритании.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что намерение Vitol Group до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью никак не скажется на РФ.

Во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Ранее, 5 апреля, немецкая газета Die Welt написала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

11 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, ЕС лукавит, говоря о возможности сократить потребление российского газа и нефти и отказе от энергоносителей из РФ.

Санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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