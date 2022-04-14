В Китае оценили эффективность юаня как «финансового оружия» против США

Россия в качестве ответа на использование США доллара в качестве «финансового оружия» увеличила долю юаня в российских резервах. Об этом в интервью Global Times рассказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.

«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — приводит издание слова ученого.

Как считает Вэньхун, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».

В статье отмечается, что на фоне международных санкций Россия «обратила свой взгляд на Восток». Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.

Эксперт считает, что увеличение доли юаня в российских резервах способствует развитию российско-китайской двусторонней торговли и уверенности Москвы в экономическом процветании Китая.

8 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что действия Запада в попытке изолировать Россию могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. По словам эксперта, укрепление рубля происходит на фоне устойчивости торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки. Кроме того, постоянный рост цен на энергоресурсы позволяет России регулярно получать новую валюту.

Ранее, 1 апреля, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

Аналитик отметил, что использование централизованной системы учета долларовых операций применялось в качестве оружия политических манипуляций неоднократно. По его словам, чаще всего это касалось частных накоплений нежелательных политических режимов.

До этого, 31 марта, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70% до 60%.