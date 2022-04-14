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Испытания коктейля из антител от COVID-19 стартуют 18 апреля

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Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, получат его в понедельник. Об этом сообщает в четверг, 14 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — рассказал он.

В качестве участников первой фазы исследования были отобраны добровольцы, у которых не выявлен COVID-19.

6 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отмечал, что срок наблюдения за добровольцами, которые будут участвовать в клинических испытаний препарата «Гамковимаб» против коронавируса, составит один месяц.

Кроме того, он рассказал, что препарат будет вводиться пациентам с помощью внутривенной капельницы, подобные препараты применяются в первые 3–4 дня после поступления больного в стационар.

О том, что центру им. Гамалеи Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата на основе моноклональных антител стало известно накануне, 5 марта.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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