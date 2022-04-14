Прямой эфир
Мир
В США допустили признание спецоперации России геноцидом
Общество
Ветеранам всех военных операций предлагают бесплатно давать гектар земли
Мир
Евросоюз выделит Украине еще €500 млн на военную помощь
Экономика
Правительство утвердит меры поддержки авиакомпаний в условиях санкций
Политика
Клишас рассказал о дальнейшей судьбе YouTube
Экономика
Почти треть средств ФНБ оказалась заморожена
Мир
Канада согласилась предоставить Украине около $398 млн в кредит
Мир
Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти»
Мир
Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради помощи Украине
Мир
В Белом доме допустили введение новых санкций против России
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев

Американский телеведущий назвал инфляцию в США шоком

Ведущий Fox Business Варни: инфляция в США является шоком, которого не видели 50 лет
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция в США является настоящим шоком, такого не было на протяжении последних 50 лет. Соответствующее заявление 13 апреля сделал в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни.

По санкциям считают: инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17%
Какими сценариями оперируют экономисты и как власти минимизируют эффект давления Запада

«Потребительские цены за последний год выросли на 8%. Это настоящий шок. Такого никто, кто моложе 50 лет, еще не видел», — сказал он.

По словам ведущего, поскольку Вашингтон по-прежнему планирует большие расходы, а президент страны Джо Байден приводит отнюдь не «глубинные» оправдания инфляции, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию.

«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», — отметил Варни.

Кроме того, он уточнил, что причинами инфляции в стране являются такие факторы, как печатание Федеральным резервом денег в огромных количествах, утверждение конгрессом масштабных расходов на пандемию. В то время как намеренное сокращение добычи нефти и газа в США положило конец энергетической независимости Штатов.

13 апреля директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил «Известиям», что заявления президента США Джо Байдена о том, что причина инфляции в его стране на 70% связана со спецоперацией России по защите Донбасса и лично президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности. По его словам, цены на бензин в США растут не из-за того, спецоперация происходит, а из-за того, что применяются антироссийские санкции.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022