Американский телеведущий назвал инфляцию в США шоком

Инфляция в США является настоящим шоком, такого не было на протяжении последних 50 лет. Соответствующее заявление 13 апреля сделал в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни.

«Потребительские цены за последний год выросли на 8%. Это настоящий шок. Такого никто, кто моложе 50 лет, еще не видел», — сказал он.

По словам ведущего, поскольку Вашингтон по-прежнему планирует большие расходы, а президент страны Джо Байден приводит отнюдь не «глубинные» оправдания инфляции, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию.

«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?», — отметил Варни.

Кроме того, он уточнил, что причинами инфляции в стране являются такие факторы, как печатание Федеральным резервом денег в огромных количествах, утверждение конгрессом масштабных расходов на пандемию. В то время как намеренное сокращение добычи нефти и газа в США положило конец энергетической независимости Штатов.

13 апреля директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил «Известиям», что заявления президента США Джо Байдена о том, что причина инфляции в его стране на 70% связана со спецоперацией России по защите Донбасса и лично президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности. По его словам, цены на бензин в США растут не из-за того, спецоперация происходит, а из-за того, что применяются антироссийские санкции.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.