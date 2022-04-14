МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке

МЧС по Камчатке в четверг, 14 апреля, предупредило местных жителей о возможном выпадении пепла в поселке Ключи после того, как вулкан Шивелуч выбросил пепловый столб на высоту в 6 км.

«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 16 км. При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристов в районе вулкана нет.

Накануне сообщалось, что вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, парогазовый выброс высотой 3 км.

Шлейф распространился в северном направлении от вулкана. В МЧС отметили, что запах сероводорода в Южно-Сахалинске не ощущался, угрозы для населения нет.