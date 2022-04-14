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Бишкек и Душанбе продолжат деэскалацию после обострения на границе

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Мероприятия по снятию напряженности на киргизско-таджикской границе после произошедшего там 12 апреля вооруженного конфликта будут продолжаться. Информацию об этом по итогу встречи делегаций Киргизии и Таджикистана передала 14 апреля Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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«Кыргызскую делегацию возглавил первый заместитель председателя — директор ПС ГКНБ Уларбек Шаршеев. Таджикскую — первый заместитель председателя — командующий Пограничными войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали», — уточнили в ведомстве.

В ходе встречи было принято решение продолжить отвод «дополнительных сил и средств, стянутых к границе в период пограничного конфликта, в пункты их постоянной дислокации».

Кроме того, для решения конфликта будет создана рабочая группа, которая «уточнит маршрут движения пограничных нарядов» Таджикистана и Киргизии.

Также в ходе переговоров было решено провести разъяснительную работу с местным населением приграничных районов о порядке совместного землепользования и водопользования.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная, подчеркивается в сообщении.

12 апреля сообщалось о двух перестрелках между пограничниками Киргизии и Таджикистана за сутки. Как уточняется, при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба, в ходе которой, по предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил ранение. Минздрав Киргизии сообщил, что двое граждан получили ранения.

В тот же день Таджикистан и Киргизия договорились об отводе дополнительных средств и сил от границы.

10 марта сообщалось, что на одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух государств. По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы» и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.

27 января в местности Торт-Кочо также произошел конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии. В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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