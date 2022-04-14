Командир батальона ДНР призвал ВСУ в Мариуполе сдаваться

Командир батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Кабан» призвал военнослужащих армии Украины в Мариуполе сдаваться.

«Хотел обратиться к военнослужащим ВСУ, сложите оружие. Сопротивление ваше уже бесполезно. Считанные дни остались до взятия всего Мариуполя», — сказал он.

Военный отметил, что руководство боевиков бросило их, а президент страны Владимир Зеленский «ничтожен».

По его словам, руководство и минобороны Украины уже не сможет ничего предпринять. Он также отметил, что город был бы уже взят, если бы ВСУ не прикрывались мирным населением как живым щитом.

Ранее в этот день военные ДНР рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил ДНР усложняет работа украинских снайперов.

13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от боевиков националистической группировки «Азов» морского порта в Мариуполе. Он подчеркнул, что в течение дня российские военные уничтожили высокоточным оружием 36 объектов противников, в том числе две ремонтные базы, два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в этот же день Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя, добавил он.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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