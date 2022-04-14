Врач Обложко назвал идеальный продукт для заедания стресса

Врач-психотерапевт Сергей Обложко порекомендовал пектиновый компот в качестве продукта, повышающего настроение и самочувствие при стрессе.

По его словам, пектиновый компот обладает приятными вкусовыми качествами, и при этом он не вреден для организма.

«Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной», — заявил врач 14 апреля в интервью радио Sputnik.

Специалист также объяснил, почему при стрессе людей тянет «заедать» негативные эмоции.

«Дело в том, что еда – это не только белки, жиры и углеводы, но и удовольствие. Очень часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что хотят изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее», — объяснил Обложко.

По его словам, мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль, поэтому в стрессовые моменты люди начинают есть именно эту еду. Однако, заметил специалист, справится с психологическим напряжением помогут и менее калорийные продукты.

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