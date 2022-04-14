Демидовскую поликлинику в Нижнем Тагиле отремонтируют за 78 млн рублей

В Нижнем Тагиле отремонтируют Демидовскую поликлинику. Власти города на это готовы выделить 78 млн рублей.

В техническом задании указывается, что подрядчик должен поменять крышу, отремонтировать крыльцо, сделать внутри здания новые перегородки, заменить окна и двери, сделать внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, необходимо провести реставрационные работы, обновить системы водоотведения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Ремонт необходимо завершить до 1 декабря. Гарантийный срок работ составит 60 месяцев. После их окончания подрядчик обязан выполнить оценку на соответствие требованиям законодательства, технических регламентов и проектной документации, пишет ТагилСити.Ру.

В городской администрации ранее говорили, что отремонтируют Демидовскую поликлинику к 300-летию Нижнего Тагила.

В середине марта сообщалось, что суд в Нижнем Тагиле обязал минздрав Свердловской области направить средства на обновление хирургического отделения в Демидовской больнице в течение полугода. Проверку в медицинском учреждении организовали после жалоб горожан на тараканов и плохие условия для пациентов.